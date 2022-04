Altri 14 decessi tra pazienti Covid in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - In Toscana sono 1.037.857 i casi di positività al Coronavirus, 4.011 in più rispetto a ieri (1.102 confermati con tampone molecolare e 2.909 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 44 anni circa: 17% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 22% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più. Purtroppo sempre tanti i decessi: rispetto a ieri si registrano altri 14 morti - 8 uomini e 6 donne con un'età media di 84,2 anni, residenti nelle province di Firenze (1), Prato (1), Pisa (1), Arezzo (2), Siena (3), Grosseto (5) mentre 1 è di fuori Toscana - che portano il dato complessivo a 9.654. In calo i ricoveri: sono 809, 36 in meno rispetto a ieri, di cui 35 in terapia intensiva, 3 in meno: una settimana fa era complessivamente 115 in più. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 978.208 (94,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 49.995, -0,3% rispetto a ieri. Complessivamente, 49.186 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (137 in meno rispetto a ieri, meno 0,3%).

Sull'andamento della pandemia nelle singole province Firenze conta 997 casi in più rispetto a ieri, Prato 210, Pistoia 276, Massa Carrara 257, Lucca 397, Pisa 492, Livorno 422, Arezzo 358, Siena 361, Grosseto 241. (ANSA).