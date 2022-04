A Scoppio del Carro tornano divise Guardie del Fuoco '400

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 13 APR - Studenti e docenti dell'Its Mita di Scandicci hanno realizzato quattro costumi delle divise indossate dalle Guardie del Fuoco fiorentine nel '400. I quattro capi, uno per ogni colore dei quartieri storici del capoluogo toscano, sono stati consegnati al direttore del Calcio Storico Fiorentino Filippo Giovannelli.

La direzione del Calcio Storico ha condotto le ricerche che hanno portato al ritrovamento dei documenti sulle divise delle Guardie del Fuoco, corpo istituito nel 1416 dal Comune di Firenze che può essere definito a tutti gli effetti precursore degli odierni vigili del fuoco. I costumi consegnati dal Mita al Calcio Storico Fiorentino faranno l'esordio domenica 17 aprile, la mattina di Pasqua 2022 nel corteo dello Scoppio del Carro a Firenze.

I costumi storici delle Guardie del Fuoco quattrocentesche di Firenze sono stati realizzati seguendo i modelli nei documenti d'epoca, con parti in tessuto ed elementi in pelle. Hanno partecipato alla realizzazione oltre 50 allievi che frequentano due corsi, quello di abbigliamento e l'altro di progettazione e realizzazione di accessori in pelle. (ANSA).