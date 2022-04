Torna il Mercatino delle cose del passato a Greve

(ANSA) - GREVE IN CHIANTI (FIRENZE), 11 APR - Torna, in occasione del Lunedì dell'Angelo, il Mercatino delle Cose del Passato a Greve in Chianti (Firenze) con mobili antichi, ricami, porcellane, oggetti di antiquariato.

Il mercatino di Pasquetta, si spiega in una nota, è la proposta che il Comune propone da quasi mezzo secolo, uno degli appuntamenti storici del territorio che lunedì 18 aprile animerà piazza Matteotti di colori, profumi, oggetti di famiglia, arredi e complementi di una volta. Giunto alla 49/a edizione, il mercatino delle cose del passato terrà banco per l'intera giornata dalle ore 10 alle ore 19. Manufatti artigianali e capolavori dell'ingegno riempiranno piazza Vassallo, mentre i banchi alimentari e gastronomici stuzzicheranno i palati in via I Maggio. In piazza Matteotti si terrà l'esposizione di mobili antichi, oggetti di antiquariato, soprammobili, ceramiche, maioliche e porcellane, vasellame, strumentazioni agricole di una volta, trine, coperte e ricami delle nonne, libri, stampe, cartoline, articoli per collezionisti. Altra proposta e' la Pasquetta nel segno dell'arte. La collettiva 'L'umano' mette insieme i capolavori di Maria Giovanna Bencistà, Beppe Di Lupo e Anna Letizia Auzzi negli spazi del Museo San Francesco di Greve in Chianti. Volti, ritratti e forme umane che dialogano con il paesaggio, nell'interpretazione di un gruppo di artisti chiantigiani doc o legati alla terra del vino e dell'olio. La mostra rimarrà aperta fino al 18 aprile. (ANSA).