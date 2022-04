Abel Ferrara dà voce al Cristo deriso del Beato Angelico

(ANSA) - FIRENZE, 11 APR - Reading di Abel Ferrara nel museo San Marco a Firenze. Il regista e attore statunitense leggerà le poesie di Gabriele Tinti ispirate all'affresco Cristo deriso del Beato Angelico realizzato nella cella n.7 del convento oggi Museo. Sarò poi realizzato un video, online dal 20 aprile sul canale YouTube e sui profili social del Museo. L'iniziativa è promossa dalla Direzione regionale musei della Toscana e dal Museo di San Marco, grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze.

L'affresco Cristo deriso differisce dalle rappresentazioni tradizionali in cui Gesù indossa un mantello scarlatto: è ritratto con una luminosa veste bianca che allude alla Resurrezione. Gesù è bendato, seduto su di un trono posto su di una base di pietra, con in mano lo scettro e il globo dorato.

Solo uno dei torturatori è visibile, gli altri sono evocati attraverso le immagini delle mani che battono il corpo mistico prima di trascinarlo sulla croce. La Vergine e S.Domenico sono ai suoi piedi, non guardano la scena ma sembrano viverla e rievocarla in loro stessi. "La lettura - si spiega - intende dare un corpo e una voce alle mani dei torturatori, di coloro che non riconoscono Gesù, che sono ciechi di fronte al divino e per questo tormentati". Abel Ferrara "darà voce all'affresco di Beato Angelico che spesso inseriva nelle proprie composizioni cartigli e testualità dirette a far parlare i protagonisti dei propri dipinti e che Tinti espanderà in vere e proprie invocazioni, lamenti". Gli affreschi delle celle di San Marco, spiega Angelo Tartuferi, direttore del Museo, hanno 'parlato' per secoli ai domenicani che le abitavano. In questa Pasqua drammatica di guerra il Cristo deriso acquista una voce di fortissima carica poetica e spirituale, quella di Abel Ferrara sul testo di Gabriele Tinti, già risuonata in alcuni dei maggiori musei del mondo, che tuttavia qui non può non assumere, più che in qualsiasi altro luogo, un'altissima valenza cristiana".

L'evento rientra nel più complesso 'Rovine', progetto di Gabriele Tinti che visto coinvolti alcuni importanti attori e alcuni dei maggiori musei al mondo, dal Metropolitan di New York al British Museum di Londra e al Parco Archeologico del Colosseo (ANSA).