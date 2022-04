Calcio: Napoli-Fiorentina 2-3

(ANSA) - FIRENZE, 10 APR - La Fiorentina ha battuto il Napoli per 3-2 allo stadio Diego Armando Maradona.

Ad aprire le marcature al 29' del primo tempo è stato Gonzalez mentre nella ripresa, al 12', e' arriva la risposta degli azzurri con Mertens ma al 21' Ikonè porta nuovamente in vantaggio i viole e, dopo cinque minuti, a siglare il terzo centro è Cabral. Al 39' azzurri in rete con Osimhen.

"Per la corsa all'Europa League ci siamo, qualche merito lo abbiamo, le qualità le abbiamo fatte vedere, ora mancano poche gare alla fine e cerchiamo di non mollare per quella zona che meritiamo dall'inizio", ha detto l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano. (ANSA).