Atletica: Iapichino, obiettivo qualificarmi a Mondiali in Usa

(ANSA) - FIRENZE, 09 APR - "Adesso l'obiettivo principale è riuscire a qualificarmi per i Mondiali di Eugene, in Oregon, che si terranno a luglio, e agli Europei di Monaco di agosto. Le tappe che mi porteranno, spero, a questi due eventi sono il Golden Gala, qualche meeting, un paio all'estero e un paio in Italia. Stiamo ancora costruendo la nostra stagione che passerà anche per i campionati italiani che sono una tappa fondamentale, e poi tireremo le somme". Lo ha detto Larissa Iapichino, la campionessa fiorentina del salto in lungo, che oggi proprio a Firenze ha presentato il suo libro 'Correre in aria', edito da Mondadori.

L'atleta, classe 2002, ha aggiunto che le "Olimpiadi sono sicuramente un obiettivo a lungo termine che mi sono posta.

Anche se preferisco pensare tappa per tappa, quindi voglio pensare a quest'anno che è già abbastanza pieno e poi più avanti penseremo ai Giochi di Parigi". Tanti i giovanissimi, molti i bambini, davanti ai quali Larissa Iapichino ha presentato il libro e ai quali ha detto di "inseguire sempre i propri sogni, nonostante gli ostacoli, avere in mente il proprio obiettivo e cercare di raggiungerlo con passione e con dedizione. E poi ci si deve sempre divertire, penso che questo sia l'ingrediente fondamentale per riuscire a togliersi tante piccole e grandi soddisfazioni". (ANSA).