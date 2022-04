Incidenti stradali: auto lo investe, muore pedone

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 07 APR - Un uomo di 87 anni è morto oggi, nel tardo pomeriggio, a Montecatini Terme (Pistoia) dopo essere stato investito da un' auto.

L'incidente è avvenuto in viale dei Martiri verso le 18 Secondo quanto si apprende la persona che era alla guida della vettura, dopo l'impatto, si è subito fermata a prestare i primi soccorsi. Inutili i tentativi da parte dei sanitari del 118 intervenuti, che non hanno potuto che constatare il decesso dell'ottantasettenne. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso. (ANSA).