In Toscana profughi Ucraina gratis su bus, e pediatra per bimbi

(ANSA) - FIRENZE, 06 APR - I profughi ucraini accolti in Toscana potranno usufruire gratuitamente degli autobus del trasporto pubblico locale. E' una delle misure appena decise dalla Giunta regionale che oggi ha deliberato tre interventi a favore del popolo ucraino e dei 7800 rifugiati nella regione.

Oltre alla gratuità degli autobus pubblici la Giunta toscana ha deciso l'assegnazione del pediatra, così come avviene per i bambini italiani, per i piccoli ucraini accolti, che sono oltre 3mila.

Altra misura, la Regione Toscana ha stanziato 51500 euro per il treno carico di aiuti, con 15 convogli, che venerdì partirà dalla Toscana, dall'Interporto di Prato, alla volta di un centro di smistamento in Polonia, dove i beni saranno poi portati alla popolazione ucraina. "E' un atto molto concreto da parte della Regione Toscana - ha sottolineato il governatore toscano Eugenio Giani -, che arriva prima di molte altre regioni. E' la dimostrazione dello spirito di grande impegno e solidarietà nei confronti del popolo ucraino in questo momento". (ANSA).