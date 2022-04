Concluso primo ciclo restauri in villa Puccini a Torre del Lago

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 05 APR - E' terminato, alla Villa Museo Giacomo Puccini di Torre del Lago (Lucca), il primo ciclo dei lavori di restauro che per diversi mesi hanno interessato i pavimenti a mosaico, i tessuti parietali e i serramenti della casa museo.

L'esito dei lavori sarà presentato al pubblico venerdì 8 aprile, alle 16, presso il nuovo Auditorium Simonetta Puccini.

L'ingresso è libero sino ad esaurimento posti con prenotazioni a info@fondazionesimonettapuccini.it.

I pavimenti seminati alla veneziana, coevi alla costruzione dell'odierno edificio risultavano gravemente compromessi dal tempo e dall'umidità. Il restauro della pavimentazione, si spiega in una nota, ha interessato lo studio, la sala attigua e il corridoio d'ingresso della villa. I pavimenti presentavano segni di degrado lungo le zone perimetrali. L'intero intervento si è reso possibile dopo l'applicazione di uno specifico macchinario capace di invertire la polarità delle molecole di umidità, respingendola così dai pavimenti. I tessuti parietali di seta beige e i velluti erano in gravissimo stato di conservazione per l'irrigidimento delle fibre e per lo sporco, mentre le sete presentavano abrasioni, rotture e grandi lacune.

I velluti in seta e fibra vegetale risultavano molto sporchi e indeboliti. Il complesso intervento - su circa 30 metri quadrati in tela di seta e cinque panni di velluto - ha richiesto molti mesi di lavoro ed è iniziato con la rimozione dei tessuti dalle pareti. Restaurate anche le finestre e le persiane. (ANSA).