Morte Scieri, aperto a Pisa processo a due ex caporali

(ANSA) - PISA, 04 APR - E' iniziato stamani a Pisa il processo davanti alla corte di assise per la morte di Emanuele Scieri, il 26enne siracusano, parà di leva, trovato morto nell'agosto 1999 nella caserma pisana Gamerra, sede del centro di addestramento della Folgore, per la quale sono imputati per omicidio volontario aggravato due ex caporali, Alessandro Panella e Luigi Zabara. Assente il primo, Zabara è invece presente in aula. Su richiesta della sua difesa la corte ha vietato fotografie e riprese video da parte dei media.

In aula oggi non sono presenti neppure le parti civili: Isabella Guarino, madre di Scieri, e il fratello minore del 26enne, Francesco che in questi 23 anni insieme agli amici si è battuto tantissimo per arrivare alla celebrazione di un processo per la morte di Emanuele. (ANSA).