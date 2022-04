Moda: Emilio Pucci riparte con See Now Buy Now

(ANSA) - FIRENZE, 04 APR - La nuova direttrice artistica di Emilio Pucci, Camille Miceli, nominata a settembre 2021, presenta la sua prima collezione stravolgendo il tradizionale calendario stagionale a favore di una strategia See Now Buy Now, ovvero con collezioni lanciate con drop mensili. La prima, intitolata La Grotta Azzurra, è un omaggio all'isola di Capri, dove il marchese Pucci di Barsento aprì la sua prima boutique nel 1951 a Marina Piccola.

La collezione sarà presentata il 29 aprile, con una serie di eventi che culmineranno in un party in una villa: ci sarà un'atmosfera dal chiaro richiamo al jet set anni '60 e '70 (l'evento sarà realizzato in partnership con la piattaforma di e-commerce Mytheresa). ''Nomade, gioisoa e colorata'' è descritta la collezione in una nota dell'azienda diffusa oggi, con capi pensati proprio per le atmosfere estive sulle rive del Mar Mediterraneo. I primi capi saranno disponibili a partire sempre dal 29 aprile. (ANSA).