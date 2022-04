Dee Dee Bridgewater in concerto a Pisa

(ANSA) - FIRENZE, 04 APR - Dee Dee Bridgewater in concerto il 6 aprile prossimo al Teatro Verdi di Pisa. La signora del jazz è protagonista di un progetto che coinvolge alcuni tra i più interessanti talenti della scena contemporanea d'Italia: Claudio Filippini (pianoforte), Mirco Rubegni (tromba), Michele Polga (sassofono), Rosa Brunello (contrabbasso e basso elettrico) ed Evita Polidoro (batteria), formeranno il quintetto appositamente creato per accompagnare l'artista, vincitrice di Grammy e Tony Awards, nell'esecuzione di alcuni trai i suoi brani più celebri.

Nella sua prima esperienza come professionista è stata membro della leggendaria Thad Jones/Mel Louis Big Band, e nel corso degli anni 70', si èesibita con artisti come Max Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon e Dizzy Gillespie. Dopo un'incursione nel mondo del pop negli anni '80, si è spostata a Parigi e ha ricominciato a dedicarsi al jazz. Dee Dee Bridegwater ha portato avanti anche una carriera parallela nel musical. (ANSA).