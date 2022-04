Cucinare in Medio Oriente, ricette arabe e israeliane

(ANSA) - FIRENZE, 02 APR - Tra ingredienti, preparazione e un po' di storia, 190 gustose ricette, anche dolci, spaziando dai Paesi di cultura puramente araba a Israele. E' 'Cucinare in Medio Oriente. 190 ricette arabe e israeliane' (Florence press, 228 pagine, 16 euro), scritto da Jean-Michel Carasso e Luisa Ghetti e con al prefazione di Vittorio Castellani aka Chef Kumalé.



Il ricettario comprende anche una 'dispensa' araba con i principali ingredienti e strumenti, utili per comprendere al meglio i piatti da scoprire e preparare, di carne, pesce e o di verdure per tutti i gusti.

Carasso, nato in Congo Belga nel 1945, trasferitosi in Italia nel 1979, ha abbandonato l’insegnamento per dedicarsi alla cucina multietnica, che ha praticato in diversi ristoranti e nel suo Gauguin per 10 anni. Attualmente si dedica alla scrittura di ricettari, corsi di cucina, eventi speciali, lezioni sulle cucine del mondo. Per Luisa Ghetti Mati la passione e la curiosità per la cucina è probabilmente da sempre nel suo dna: attraverso il maestro Piero Capecchi di Pistoia ha scoperto il mondo della panificazione professionale, l’incontro con Jean-Michel Carasso la porta alla specializzazione in panificazioni etniche. Con Carasso nel 2016 ha pubblicato 'Cucinare Lontano, almanacco di 360 ricette dai paesi di tutto il mondo e nel 2020 'Cucinare Vegano'.