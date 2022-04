Ucraina: Giani, in Toscana 7400 profughi, 3500 sono minori

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - "In Toscana attualmente ci sono 7400 profughi ucraini, continua ad aumentare il numero in arrivo dall'Ucraina ma con una maggiore gradualità, non più 400 profughi al giorno, ma 180. La Toscana poi è la Regione che ospita più minori, siamo a 3500 del totale: li stiamo seguendo perché possano sentirsi protetti e vivere con serenità". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una iniziativa a Firenze.

"Abbiamo le condizioni per gestire con regolarità questo flusso di migrazione e lo stiamo facendo con la massima efficienza", ha aggiunto. (ANSA).