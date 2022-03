Fotografia: da Kessels a Scianna a Photolux a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 31 MAR - Una ventina di mostre, con alcuni dei nomi più importanti del panorama internazionale, da Seiichi Furuya a Erik Kessels, da Ferdinando Scianna a Robin Schwartz, per la nuova edizione di Photolux festival - Biennale internazionale di fotografia a Lucca, appuntamento interamente dedicato alla fotografia. 'You can call it Love' il titolo del festival, in programma dal 21 maggio al 12 giugno.

La manifestazione presenza un programma di mostre, conferenze, workshop e incontri con i protagonisti della fotografia internazionale dislocati in alcuni dei luoghi più prestigiosi nel centro di Lucca. Tra gli appuntamenti più attesi, Brass Mon Amour, 'esposizione che presenta 120 fotografie per raccontare il percorso cinematografico di Tinto Brass, oltre a documenti inediti, come sceneggiature, bozzetti di scenografie e costumi, polaroid dei provini, manifesti, lettere, tutti provenienti dall'archivio personale del regista veneziano. (ANSA).