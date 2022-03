Simple Mind's, Elisa e Nutini al Pistoia Blues

(ANSA) - PISTOIA, 30 MAR - Presentata la 41/a edizione del Pistoia Blues Festival, che quest'anno si terrà dal 7 al 16 luglio. Simple Minds, Paolo Nutini, Gov't Mule, Elisa, Manuel Agnelli, Willie Peyote e Ariete, i nomi di punta tra gli ospiti.

Il via ai concerti con The Tallest Man on Earth: il cantautore svedese, spesso paragonato a Bob Dylan, il 7 luglio si esibirà alla Fortezza Santa Barbara dove presenterà il suo quinto lavoro discografico 'I Love You. It's A Fever Dream'. Il giorno dopo speciale serata 'Sweet Home Pistoia', evento che prende il nome dal titolo del primo libro ufficiale sul festival 'Sweet Home Pistoia - 40 anni di Festival Blues' (Volo Libero edizioni) a cura dell'associazione Blues In e del Comune di Pistoia.

Il 9 luglio ci sarà il grande ritorno dei Gov't Mule: la celebre band, caposaldo del suono rock-blues americano degli ultimi 30 anni, guidata da Warren Haynes, tornerà a calcare il palco pistoiese a 10 anni esatti dall'ultima loro apparizione.

In apertura una serie di band tra cui La Terza Classe capitanata da Joe Bastianich, e gli italiani Roommates recentemente usciti con il disco 'Roots'. Il 10 luglio prima serata di 'Storytellers - Suoni d'autore' con Elisa protagonista assoluta: per l'artista friulana è un debutto sul palco di piazza Duomo. Il 12 luglio sarà la volta di Manuel Agnelli. Il 13, sempre targato 'Storytellers' con Willie Peyote, rapper torinese che sarà accompagnato dalla All Done band. Il giorno dopo prima volta per Arianna del Ghiaccio, in arte Ariete. Il 15 luglio, dopo due posticipi arriverà il momento per i Simple Minds di portare il loro tour celebrativo dei quarant'anni sul palco di piazza Duomo. Chiuderà il festival Paolo Nutini: per il cantautore scozzese, con origini toscane, un ritorno al Pistoia blues dopo 10 anni. (ANSA).