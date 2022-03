Gonnelli inaugura nuova sede e propone asta con 650 lotti

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Gonnelli Casa d'aste di Firenze inaugura una nuova sede e si prepara alla vendita all'incanto primaverile, dedicata a libri, autografi e manoscritti, in programma l'11 e il 12 aprile con oltre 650 lotti. L'asta si terrà nella nuova sede di via Fra' Giovanni Angelico 49, una ex galleria d'arte contemporanea ristrutturata.

Saranno battuti manoscritti che spaziano dal 13/mo al 19/mo secolo ma pure varie raccolte di pergamene, un manoscritto del 16esimo secolo che contiene il commento all'opera di Virgilio scritta da Servio, una laurea in medicina dell'Università di Torino datata 1610, una raccolta di statuti della città di Prato con le 'pene per delitti' quali la bestemmia, lo stupro, la sodomia. La sezione autografi comprende oltre 30 lotti con una raccolta di documenti relativi alla cittadina di Carmagnola con firma autografa di Enrico III re di Francia, Antonio Canova, Eleonora Duse, Filippo Tommaso Marinetti, Napoleone III e una raccolta di lettere e documenti di Casa Savoia. La sezione dedicata alla fotografia raccoglie foto relative al Volo su Vienna, all'arrivo di Hitler a Napoli e alla morte di Mussolini.

All'asta anche lotti legati alla musica con lettere e fotografie con dediche e firme di cantanti, direttori d'orchestra e musicisti. I lotti comprendono dai 50 agli oltre 130 pezzi e propongono una fotografia di Maria Callas, una di Arturo Toscanini insieme a documenti relativi alla sua famiglia e una firma su disco di Enrico Caruso. La sezione di libri a stampa include oltre 500 lotti e comprendere un nucleo di libri illustrati e d'artista tra cui una preziosa edizione dell'Ulisse di Joyce, arricchita da sei incisioni originali di Matisse, Les Amours jaunes di Corbière, con dieci incisioni di Salvador Dalì.

Tra le curiosità di questa sezione spiccano Andy Warhol's index, con dieci pop up dell'artista e Ladies and Gentlemen, il raro catalogo realizzato da Luca Anselmino nel 1976, contenente l'ultimo scritto noto di Pier Paolo Pasolini. In vendita anche una variegata sezione di illustrati per l'infanzia e una piccola sezione relativa al futurismo. (ANSA).