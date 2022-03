Funerali pilotati in Lucchesia, sospesi medico e necroforo

(ANSA) - LUCCA, 30 MAR - Dipendenti di strutture sanitarie private della provincia di Lucca, convenzionate con la Asl, avrebbero indotto i familiari dei defunti a scegliere determinate aziende di onoranze funebri, tutte con sede in Versilia. E' quanto ipotizzato in un'inchiesta della procura di Lucca, che ha portato all'esecuzione di quattro misure cautelari da parte della squadra mobile.

Il gip ha disposto la sospensione dall'esercizio di qualsiasi servizio o funzione pubblica per un medico ematologo in servizio presso un'azienda privata e per un necroforo dipendente di una struttura della Asl, accusati entrambi di abuso d'ufficio e di violazione del dovere di imparzialità, riservatezza e correttezza. Sottoposti all'obbligo di presentazione alla pg il cotitolare e un collaboratore di un'agenzia di onoranze funebri, accusati di aver corrotto il medico ematologo al fine di ottenere informazioni per l'ottenere un servizio funebre.

Nell'inchiesta, partita da un esposto presentato in procura a Lucca, viene ipotizzato anche il reato di esercizio abusivo della professione sanitaria. Nel corso delle indagini sono state anche eseguite sei perquisizioni che hanno permesso di sequestrare materiale informatico, medicinali e altri presidi sanitari sulla cui provenienza sono in corso accertamenti.

(ANSA).