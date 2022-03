Imbratta con pennarello muro Ponte Vecchio, denunciata

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAR - Un cuore con due iniziali all'interno. E' quanto ha disegnato una studentessa spagnola su un muro del Ponte Vecchio a Firenze. Ma la scritta non è passata inosservata e per lei è scattata la denuncia.

L'episodio, reso noto stamani, è avvenuto ieri pomeriggio quando due agenti del reparto di Porta Romana della polizia municipale in servizio su Ponte Vecchio sono state avvicinate da un cittadino. L'uomo ha indicato una persona intenta a scrivere sul muro della terrazza vicino alla statua del Cellini.

Avvicinatesi, le agenti hanno notato una donna in piedi sulla spalletta del fiume che, sorretta da un uomo, stava scrivendo sul muro con un pennarello nero. Le hanno intimato di fermarsi chiedendole poi i documenti. Si tratta di una 21enne spagnola, studentessa Erasmus a Roma. Sul muro un cuore con all'interno due iniziali. Grazie al supporto di un'agente che parla lo spagnolo, le è stato spiegato la violazione commessa, ovvero il reato di deturpamento e imbrattamento. Per la giovane è scattata la denuncia. (ANSA).