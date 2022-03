Fisco: commerciante con Rdc è evasore totale per 150mila euro

(ANSA) - GROSSETO, 29 MAR - Denunciato dalla GdF di Grosseto un venditore ambulante di abbigliamento e accessori nelle zone di Monte Argentario, Capalbio e Orbetello e che non aveva mai fatto una dichiarazione dei redditi e non "batteva" gli scontrini in caso di acquisto. L'uomo, ad un primo screening patrimoniale, risulta non aver mai dichiarato nulla al Fisco negli anni precedenti alla pandemia Covid.

I finanzieri hanno ricostruito la totale assenza di dichiarazioni dei redditi per diverse annualità, con oltre 120 mila euro di ricavi non dichiarati, e anche violazioni Iva per 25 mila euro. Dagli accertamenti finanziari e bancari è emerso come l'evasore totale avesse la disponibilità di diversi conti correnti, nonché usasse in maniera sistematica i canali di pagamento Moneygram e Western Union per trasferire all'estero il denaro. È peraltro emerso come il soggetto, pur svolgendo la lucrosa attività commerciale in totale spregio delle norme fiscali, abbia indebitamente percepito oltre 20 mila euro di reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare la sua attività commerciale e i relativi redditi. (ANSA).