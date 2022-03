Covid:in Toscana 13 morti, ricoveri +4,9% e intensive +14,7%

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAR - Sono stati 13 i morti per Covid in Toscana nelle 24 ore. Risale sopra gli 80 anni l'età media delle vittime (85,5) che ora salgono a un totale di 9.454 dall'inizio dell'epidemia. Gli ultimi decessi sono stati uno a Firenze, due a Prato, tre a Pisa e sette a Siena con cui la città del Palio raggiunge i 500 morti.

I 1.178 nuovi casi giornalieri rilevati (età media 39 anni) portano a 967.286 il totale dei positivi (+0,2% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono in percentuale maggiore sul totale (+0,3%) e raggiungono quota 910.918 (94,2% dei casi totali): sono stati 2.764, secondo tampone negativo, nelle 24 ore.

Gli attualmente positivi sono oggi 46.914 (-2,1% su ieri).

Tra loro i ricoverati sono 863 (+40 il saldo tra ingressi e uscite su ieri, pari al +4,9%) di cui 39 in terapia intensiva (+5 persone il saldo su ieri, pari al +14,7%). Altre 46.051 persone sono in isolamento a casa "con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi" (-1.039 su ieri, -2,2%). Ci sono poi 4.739 persone in quarantena domiciliare precauzionale (-298 su ieri pari al -5,9%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).