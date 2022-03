Covid: Toscana, 4.145 nuovi casi, sono 14,66% dei tamponi

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati 4.145 su 28.279 esami di cui 8.192 tamponi molecolari e 20.087 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi sui tamponi fatti è del 14,66%. Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani.

I nuovi positivi giornalieri rilevati sono in calo rispetto a ieri (erano stati 4.814) su quasi 5.000 tamponi in meno (ieri erano stati 33.064 di cui 6.883 tamponi molecolari e 26.181 test rapidi), tuttavia il rapporto fra positivi e tamponi resta sostanzialmente stabile e risale di poco, appena dello 0,1% (ieri era del 14,56%). (ANSA).