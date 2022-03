Alimentare: Taste, salone tra sostenibilità e zero sprechi

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAR - Soluzioni sostenibili e strategie 'zero sprechi': sono i temi chiave di Taste, il salone del gusto organizzato da Pitti Immagine fino al 28 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze, con 470 circa aziende espositrici. Debutta il laboratorio naturale 'Neorurale', che fornisce ad aziende e attività agricole soluzioni sostenibili per ricreare un ecosistema vivo e ricco di biodiversità, per trasformare la filiera agroalimentare e la periferia urbana in risorse per le città.

A Taste alcune realtà sul tema del recupero delle risorse.

C'è 'Last minute market', impresa sociale nata per affiancare le aziende della grande distribuzione nel recupero delle eccedenze alimentari, poi 'Too good to go', la prima app che coinvolge direttamente i consumatori finali nella lotta allo spreco alimentare; e Banco alimentare. Nasce una nuova sezione dedicata ai gin con 10 aziende da tutta Italia, e la Truffle academy di Savini Tartufi, un nuovo progetto di edutainment che mira a fare cultura sul tartufo. Da settembre si svolgeranno corsi nelle sedi di Milano, Firenze, Torino e Roma oltre che a Forcoli (Pisa), sede dell'azienda. Tra le curiosità in fiera c'è il cioccolato Noalya che garantisce una filiera di produzione cortissima e unica: appena conclusi i processi e le lavorazioni sui luoghi di raccolta, il cacao, in sacchi di juta, inizia il viaggio dai quattro continenti allo stabilimento nel cuore della Toscana, con procedure di conservazione durante il trasferimento garantite e costantemente monitorate per salvaguardare l'eccellenza del frutto. (ANSA).