Balneari: a Forte dei Marmi 40 aperture serali stabilimenti

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 26 MAR - Saranno massimo 40 le aperture serali che gli stabilimenti balneari di Forte dei Marmi (Lucca) avranno a disposizione per il 2022, tra l'1 maggio e il 18 settembre. Il sindaco Bruno Murzi, dopo incontri coi rappresentanti delle categorie, ha sancito un accordo tra l'Associazione Commercianti e l'Unione Proprietari Bagni.

L'intesa prevede, oltre ad assiduo controllo serale delle forze dell'Ordine, sanzioni più severe per i trasgressori fino ad arrivare al divieto di effettuare ulteriori aperture serali.

"Sono felice che questa decisione sia arrivata attraverso un confronto partecipato di tutti - commenta Murzi - Anche Forte dei Marmi, realtà turistica di rilievo internazionale si prepara ad affrontare insieme al meglio la nuova stagione turistica in un momento particolarmente delicato dettato dall'incertezza della problematica delle concessioni demaniali".

"L'accordo raggiunto con la fattiva collaborazione di tutte le categorie turistico economiche interessate - commenta il presidente dei balneari Upb Martino Barberi - è una tappa fondamentale per il futuro sviluppo delle relazioni cittadine. I balneari auspicano che nasca su questa scia piena solidarietà nella battaglia che stiamo sostenendo contro la sentenza del Consiglio di Stato che vorrebbe porre fine alle concessioni demaniali con il 31 dicembre 2023 e apre uno scenario incomprensibile e insostenibile nel settore turistico italiano".

"Con questo accordo finalmente due categorie cittadine si sono avvicinate - dice Alessandro Bindi presidente dell'Associazione Commercianti - l'amministrazione ha fatto da collante per una soluzione condivisa, speriamo che si possa affrontare una stagione estiva all'insegna della certezza di lavorare tutti nel rispetto delle regole. Come Associazione Commercianti auspichiamo che questo 'gentlemen agreement' sia il primo passo fuori da qualunque personalismo". (ANSA).