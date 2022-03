Paolo Vallesi festeggia 30 anni di carriera, inediti con big

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Due album per festeggiare i 30 anni di carriera di Paolo Vallesi: il cantautore fiorentino (che nel 1991 arrivò primo al Festival di Sanremo con 'Le persone inutili') ha scelto Palazzo Vecchio per proporre 'IoNoi", composto da dieci brani inediti e dieci dei suoi successi interpretati per l'occasione insieme ad artisti come Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Gigi D'Alessio, Dolcenera, Danti, i Legno e un inedito con Leonardo Pieraccioni.

Il doppio album esce oggi, per il Capodanno Fiorentino, poi partirà dal 27 aprile da Milano il tour che attraverserà tutta Italia, con tappe anche a Roma (5 maggio) e Firenze (24 maggio).

Tra le iniziative anche un docufilm girato al Teatro Romano di Fiesole e un'app dedicata ai fan. "E' il progetto più complesso e anche il più importante mai realizzato - ha detto Vallesi -.

Sono stati necessari due anni di lavoro perché non è facile produrre due album separati e distinti ma con una logica comune.

Adesso finalmente il mio sogno si avvera, sembrava irrealizzabile e invece è diventato realtà. Non vedo l'ora di presentare le canzoni dal vivo al mio pubblico, per festeggiare con loro questi 30 anni insieme. 'Io' racchiude canzoni nuove, spunti e sonorità nuove, ho voluto realizzare un album che avesse un suono da 2022 che però mantenesse l'entusiasmo della composizione degli anni '90. 'Noi' è invece un disco celebrativo, con un suono e produzioni molto varie e diverse tra loro".

Vallesi ha spiegato che i duetti più difficili sono stati quelli con "Danti, Dolcenera e Legno perché più 'lontani' dal mio mondo di partenza. Nei duetti ho cercato di immaginare il mondo dell'artista che cantava con me". "Sono curioso di sentire queste canzoni - ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella -. Siamo felici che Vallesi abbia scelto il 25 marzo per la presentazione di questa iniziativa, questo è uno dei momenti più importanti di questa giornata dedicata a Firenze, il suo rapporto con la città è fortissimo". Secondo l'assessore al commercio e attività produttive di Palazzo Vecchio Federico Gianassi "Vallesi rappresenta una eccellenza della fiorentinità". (ANSA).