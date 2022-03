Imprese: Cciaa Firenze, export +27% ma domanda interna -5%

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Nel 2021 le esportazioni hanno trainato la crescita dell'economia fiorentina anche rispetto al periodo prima del Covid: +27% rispetto al 2020 e +6,7% sul 2019.

L'export di Firenze, a fine 2021, ha raggiunto i 17,4 miliardi, quinta provincia italiana per valore esportato, con una quota del 3,5%, secondo la Camera di commercio di Firenze che ha elaborato gli ultimi dati Istat.

Diverso è stato, invece, l'andamento delle imprese orientate al mercato interno, penalizzate dalla contrazione dei consumi (-5% anche nei primi due mesi dell'anno). I primi cinque settori, spiega l'Ufficio studi della Camera di commercio, concentrano circa il 70% del valore esportato: la pelletteria ha una quota del 24% e un +42%; la meccanica strumentale ha registrato un +17,5% sul 2020. Le esportazioni di altri settori come per esempio i vini e le calzature hanno pienamente recuperato sul 2019 (rispettivamente +3% e +15,6%); il farmaceutico evidenzia una diminuzione contenuta sul 2020 (-2,4%) e un aumento notevole sul 2019 (+27%). I principali Paesi partner sono Svizzera, Francia, Stati Uniti, Germania, Cina e Corea del Sud. Rispetto al 2019 gli incrementi maggiori sono stati quelli di Francia, Cina, Stati Uniti, Germania e Corea del Sud. In netto calo il Regno Unito: -23,4% sul 2020 e -30,8% sul 2019. La situazione, spiega ancora l'ente camerale, è destinata a complicarsi per gli effetti negativi della guerra, più per le conseguenze indirette (aumento dei costi energetici, difficoltà dei trasporti) che non per quelle dirette dal momento che l'incidenza di Russia e Ucraina sulle esportazioni fiorentine è nell'ordine dell'1,2%. "Siamo al fianco delle imprese anche in questa fase complessa e incerta, per aiutarle a promuovere i loro prodotti e a esportarli sui mercati di tutto il mondo, soprattutto nella prospettiva di una stabilizzazione del commercio internazionale - commenta Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze -.

Vanno in questa direzione l'ultimo bando per l'internazionalizzazione e il progetto ExportHub che aiuta le imprese a posizionarsi nei Paesi più dinamici". (ANSA).