Gimbe:'Pazienti Covid in 15% posti letto area medica in Toscana'

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - In Toscana sale al 15%, valore fissato per il superamento del limite della soglia di saturazione, la percentuale di posti letto in area medica occupati da pazienti Covid. Il dato, riferito alla settimana dal 16 al 22 marzo, emerge dal monitoraggio effettuato dalla fondazione Gimbe. Nei sette giorni precedenti la percentuale era del 13%. Resta al di sotto della soglia di saturazione la percentuale di posti letto Covid nelle terapie intensive (5,8%), in lieve calo rispetto alla settimana precedente (6,1%).

In aumento per la terza settimana consecutiva la percentuale di nuovi casi Covid registrati in Toscana, che crescono del 28,4%.

L'incremento maggiore è stato registrato in provincia di Pistoia (51,5%). (ANSA).