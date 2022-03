Ucraina: Misericordie, 15 tonnellate aiuti giunti a Leopoli

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Quindici tonnellate di aiuti umanitari, tra beni di prima necessità e materiali sanitari, sono stati consegnati agli incaricati del vescovo di Leopoli e della Fondazione che il sindaco della stessa città aveva indicato alle Misericordie tra le organizzazioni che si stanno occupando dell'assistenza ai civili. E' questo uno degli effetti concreti della visita che la delegazione delle Misericordie, con il suo presidente Domenico Giani, ha portato a termine in Ucraina. Il corridoio di solidarietà sta prendendo sempre più forma e i volontari delle Misericordie hanno portato le merci direttamente in Polonia, in uno dei punti previsti per la consegna alle realtà ucraine. "Sin dall'inizio del nostro intervento in Ucraina abbiamo deciso di rafforzare le intese con le realtà locali proprio per fare iniziative mirate, chirurgiche - spiega il presidente delle Misericordie, Domenico Giani - I contatti con le Caritas, con le Diocesi, con le amministrazioni locali, danno modo a noi di poter offrire alle popolazioni una risposta rapida alle loro esigenze di sopravvivenza. Ringrazio il grande cuore degli italiani che, con le loro donazioni, ci ha permesso di poter garantire ai profughi tonnellate di solidarietà". (ANSA).