Pallavolo: Challenge Cup; vince Scandicci, battuta Tenerife

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Fa festa l'Italia del volley che conquista la CEV Challenge Cup femminile con la Savino Del Bene Scandicci. Missione compiuta per le ragazze allenate da Massimo Barbolini, che al Al PalaRialdoli, si aggiudicano vittoria del match e trofeo contro la CV Tenerife La Laguna. Un successo che bissa lo 0-3 dell'andata: 25 - 12, 25 - 12, 25 - 10 i parziali.

Obiettivo centrato per Scandicci, alla quale bastavano due set per chiudere la partita. Un doppio 25-12 ha confermato che non c'è stata storia. Grande gruppo quello toscano, che ha vinto tutte le partite della competizione. (ANSA).