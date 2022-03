Per Simeone doppio errore su rigore, Empoli e Verona pari

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 20 MAR - Finisce in parità al Castellani fra Empoli e Verona. Una partita dai due volti con un primo tempo scialbo, con i toscani che chiudono in vantaggio grazie a Di Francesco e un secondo tempo di grandi emozioni, con un gran gol del giovanissimo Cancellieri che fissa l'1-1. E un doppio errore di Simeone su rigore nelle ripresa: dal dischetto il Cholito si vede parare il penalty da Vicario, ma la Var fa ribattere per un ingresso in area anticipata di Parisi e forse anche Di Francesco. Ancora Simeone dagli undici metri: è il palo a dire no all'argentino.

Prosegue dunque il digiuno di successi della squadra di Andreazzoli che non vince proprio dalla gara di Coppa Italia contro gli scaligeri, a metà dicembre al Bentegodi. Per la formazione di Tudor è un punto in rimonta, dopo la sconfitta interna col Napoli e soprattutto dopo il doppio rigore fallito dal bomber Simeone. Per il Verona l'Europa non è a un passo, ma il campionato resta di primissimo livello. (ANSA).