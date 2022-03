Ucraina, in 3.000 a marcia della pace Arezzo-Rondine

(ANSA) - AREZZO, 19 MAR - Sono partiti da Arezzo in 1500 e arrivati a Rondine Cittadella della Pace in 3000 per la marcia per dire no alla guerra. Tra i partecipanti al corteo, promosso per stamani da Rondine col sostegno del Comune di Arezzo, giovani ucraini e russi, studenti, tanti sindaci guidati dal primo cittadino di Arezzo Alessandro Ghinelli, il senatore Riccardo Nencini e il patron di Arezzo Wave Mauro Valenti.

All'arrivo era presente il presidente delle confederazione delle Misericordie Domenico Giani appena tornato dall'Ucraina.

Da Rondine c'è stato poi un collegamento telefonico con Liliana Segre: "Miei carissimi ragazzi che oggi siete qui - ha detto la senatrice a vita - un saluto affettuoso da chi ha visto la guerra e sa i pericoli che si corrono quando uno perde vista l'umanità. Io vi sono vicina, voglio marciare idealmente insieme a voi per la pace. Vi ringrazio di questo che avete fatto perché Rondine è simbolo di pace. Vogliatevi bene uno con l'altro, vi abbraccio spiritualmente e sono con voi". (ANSA).