Imbrattato drive through per tamponi Covid a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - Imbrattato il drive through per i tamponi Covid al parco delle Cascine a Firenze. Ignoti hanno scritto 'Draghi satana' accompagnato anche dal numero 666. La scoperta è stata fatta stamani da una pattuglia della stazione dei carabinieri di Firenze: indagini in corso. (ANSA).