Morto un uomo rimasto incastrato in un macchinario

Non e' un operaio l'uomo di 65 anni morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario in un'azienda agricola a Massa Marittima, nel Grossetano. La vittima - è stato successivamente precisato - era un amico di famiglia in visita che non stava lavorando ma assisteva ai lavori di trivellazione per mettere i pali nelle vigne. L'azienda, a conduzione familiare, è nella zona di

Marsiliana. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 che hanno allertato anche l'elisoccorso Pegaso 2. Le indagini le stanno portando avanti i carabinieri della Compagnia di Massa Marittima.