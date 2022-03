App per visita interattiva sulle Mura di Pisa

(ANSA) - PISA, 18 MAR - Passeggiare a 11 metri di altezza da piazza dei Miracoli ai lungarni, per ammirare la città dal camminamento sule Mura di Pisa e scoprire anche alcune informazioni inedite grazie alla nuova app che permette a tutti i visitatori di vivere l'esperienza in quota a 360 gradi: informazioni, note storiche e architettoniche, ricostruzioni, animazioni per un percorso reso ancora più coinvolgente.

L'app è gratuita e disponibile sia per sistemi operativi Ios sia per Android, in italiano e in inglese, ed è divisa in quattro sezioni interattive. La sezione principale è quella della mappa che permette al visitatore di georeferenziarsi nel punto dove si trova e di scoprire cosa sta guardando con testi, foto e audio in doppia lingua. A completare la sezione sono segnalati i punti di entrata e uscita, con la specifica dell'accessibilità, e i 'selfie point' che suggeriscono i luoghi più suggestivi e caratteristici dove scattare le proprie fotografie, anche da condividere sul canale instagram @muradipisa.

"Visitare la nostra città è sempre stata un'esperienza unica - commenta l'assessore comunale al Turismo, Paolo Pesciatini - ma mai come ora si sta lavorando, a più livelli, per favorirne il pieno godimento e consentirne la conoscenza anche oltre i "miracoli" famosi in tutto il mondo di piazza del Duomo. Questa nuova applicazione permetterà di cogliere aspetti finora inediti e sconosciuti, avvicinando tutti i fruitori a quel molto di più da condividere di cui Pisa è straordinariamente ricca. Dentro la app, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, sono stati inseriti contenuti relativi al film 'Medea' girato in piazza dei Miracoli". (ANSA).