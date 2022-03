Omicidio Ciatti, il processo si farà anche in Italia

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - Si farà anche in Italia il processo per l'omicidio di Niccolo' Ciatti, il ventenne toscano ucciso nel corso di un pestaggio in una discoteca in Spagna la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017. I giudice della terza Corte d'Assise di Roma hanno respinto l'istanza presentata dai difensori del cittadino ceceno Rassoul Bissoultanov, accusato di omicidio, che avevano sollevato nella prima la questione di giurisdizione in quanto anche in Spagna è stato incardinato un processo su questa vicenda. Il dibattimento si aprirà il prossimo 8 giugno. (ANSA).