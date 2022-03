(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - Codice giallo per vento in Toscana domani per l'intera giornata a partire dalle 6 del mattino. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale.

Forte vento di Grecale soffierà sul centro della regione, spiega una nota. Il fenomeno sarà concentrato in particolare nella valle dell'Arno fiorentina, Valdarno Inferiore e valli del Bisenzio e Ombrone pistoiese, dove si intensificheranno i venti di Grecale con forti raffiche sulle pianure interne sottovento ai rilievi. Il mare, a partire dal pomeriggio di domani, sarà fino a molto mosso sull'Arcipelago. (ANSA).