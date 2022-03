A Pistoia itinerario alla scoperta di Gualtiero Nativi

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Un itinerario tematico alla scoperta dell'artista astrattista Gualtiero Nativi (Pistoia 1921- Greve in Chianti 1999) tra Firenze, Fiesole e Pistoia: è una delle iniziative collaterali alla mostra #Nativi100, curata da Giovanna Uzzani e realizzata dal Comune di Pistoia-Musei Civici, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Michelucci.

La rassegna è visibile fino al 5 giugno al museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni a Pistoia e celebra il centenario della nascita del pittore pistoiese, riconosciuto maestro dell'astrattismo italiano del secondo Novecento. Alla mostra, si spiega in una nota, si abbina un programma di iniziative collaterali tra Firenze, Fiesole e Pistoia, attraverso le quali per la prima volta viene proposto un itinerario tematico alla scoperta dei luoghi chiave della vita dell'artista, legati alle vicissitudini personali e ai rapporti professionali. In programma anche la presentazione del catalogo della mostra, la visita alla Chiesa e alla collezione di arte contemporanea dell'istituto, un concerto di musica da camera e la visita guidata alla casa-studio Michelucci. (ANSA).