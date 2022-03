A Pisa passeggiate con cineproiezioni in notturna sulle Mura

(ANSA) - PISA, 16 MAR - Arriva la primavera e tornano gli eventi speciali sulle Mura di Pisa: sara' la 'Mura di Pisa Night Experience' ad inaugurare la stagione di iniziative sul camminamento in quota, proprio nel giorno del Capodanno Pisano. Un tour cinematografico notturno che attraverso proiezioni ed audio permette di rivivere in prima persona la storia della città dall'epoca romana alle glorie medievali, dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri, si spiega in una nota.

L'iniziativa, a cura di Acquario della Memoria e delle cooperative CoopCulture, Itinera e Promocultura, rappresenta un viaggio immersivo e coinvolgente lungo i secoli tra storia ufficiale ed aneddoti: dalla nascita della Repubblica Marinara al funzionamento ingegnoso delle terme romane, dalla vita di Laura Ruschi e della manifattura di ceramiche artistiche San Zeno all'epopea industriale Marzotto, fino alle vicende della Seconda Guerra Mondiale. Dopo il primo appuntamento di venerdì 25 marzo, repliche venerdì 1 aprile, venerdì 8 e venerdì 15. La partenza dei tour, vere e proprie esperienze di 'walking cinema', sarà alle ore 21 presso la Torre Piezometrica (Polo Fibonacci, ex Marzotto, con accesso dal camminamento ciclopedonale all'esterno delle Mura che si raggiunge da via San Francesco o da via Vittorio Veneto), con arrivo alle 22.30 circa in Piazza dei Miracoli. La lunghezza della passeggiata è di circa 2 chilometri. (ANSA).