Ucraina: 21 orfani Kiev a Firenze, dateci tablet per la Dad

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - I 21 minori orfani ucraini accolti all'Istituto degli Innocenti di Firenze - istituzione che da secoli assiste l'infanzia senza famiglia - provengono da un orfanotrofio non distante da Kiev e sono arrivati in Toscana dopo un viaggio in pullman durato ben 26 ore. Lo ha riferito il governatore Eugenio Giani osservando che i minori hanno un buon livello culturale. Giani ha riferito della loro volontà di non essere inseriti nelle nostre scuole italiane perché, se verranno dotati di un tablet e della connessione che hanno chiesto, sperano di collegarsi in Dad, la didattica a distanza, con i loro insegnanti rimasti in Ucraina.

"Il cuore autentico di Firenze della Toscana - conclude Eugenio Giani - si esprime dando prova di accoglienza e con il contributo di numerosi soggetti, da Save the Children, alla Prefettura e al Comune di Firenze, al Cir, il Consiglio italiano dei rifugiati, al Ministero per la famiglia, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, alla Protezione civile regionale, che voglio ringraziare tutti".

Tra loro solo quattro hanno più di 17 anni di età, mentre gli altri vanno dai 3 ai 17 anni di età. "Hanno quindi esigenze ed abitudini diverse, a soddisfare le quali si sta provvedendo giorno dopo giorno", ha spiegato Giani. Con loro pure una mascotte che li accompagna: è un gatto. (ANSA).