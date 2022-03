Musica: via a XXV edizione rassegna O flos Colende

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Torna anche quest'anno in Duomo a Firenze il ciclo di meditazioni quaresimali con musica condotte dal cardinale Giuseppe Betori con la direzione artistica del maestro Gabriele Giacomelli. Nate come preludio ai concerti della rassegna O flos colende, si spiega, "costituiscono un'occasione per ascoltare la Parola di Dio commentata da uno dei maggiori biblisti, qual è il cardinale, arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori. Alla lettura del Vangelo e all'esegesi del cardinale si accompagna la musica legata alla storia della Cattedrale fiorentina ed eseguita da quattro valenti complessi musicali".

Verrà proposta per la prima volta in tempi moderni la Passione secondo San Luca di Anonimo della fine del XVI secolo trascritta per l'occasione da Gabriele Giacomelli, che l'ha rintracciata in un manoscritto dell'Archivio dell'Opera di Santa Maria del Fiore. "O flos colende mantiene la specificità che la contraddistingue da tutte le altre rassegne - afferma Giacomelli - ossia la valorizzazione del patrimonio musicale legato alla storia della Cattedrale, in parte conservato nell'Archivio dell'Opera del Duomo. Quest'anno proponiamo, ad esempio, una Passione di fine Cinquecento ancora inedita, presente in un manoscritto dell'Archivio: è musica severa e cupa, che ben si addice a questo momento di grande sofferenza per tutti, ma che contiene anche un messaggio di cristiana speranza". Saranno inoltre eseguiti in ciascuno dei quattro appuntamenti due Responsori della Settimana Santa di Marco da Gagliano, che fu maestro di cappella di Santa Maria del Fiore dal 1608 al 1643.

L'esecuzione della Passione e dei Responsori è affidata al Coro Harmonia Cantata diretto da Raffaele Puccianti (17 marzo), al Tuscae Voces Ensemble diretto da Elia Orlando (24 marzo), all'Ensemble Vocale del Conservatorio L.Cherubini di Firenze diretto da Concetta Anastasi (31 marzo) e alla Cappella Musicale della Cattedrale di S. Maria del Fiore diretta da Michele Manganelli (7 aprile). Le meditazione saranno visibili sul canale Youtube di Toscana Oggi. (ANSA).