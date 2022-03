Autocisterna si ribalta e danneggia concessionaria a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 15 MAR - Un'autocisterna, contenente olio alimentare, si è ribaltata intorno alle 14.30 di oggi finendo contro una concessionaria di moto nella zona del porto industriale di Livorno. L'autista è rimasto leggermente ferito, e non risulterebbero altre persone coinvolte nonostante parte della concessionaria, che in quel momento era chiusa è stata danneggiata dal mezzo pesante che nel rovesciarsi ha abbattuto un muro e mandato in frantumi le vetrate del salone. I vigili del fuoco sono intervenuti domando anche un principio di incendio. Il traffico è stato temporaneamente interrotto per consentire le operazioni di pulizia della carreggiata e la rimozione del mezzo pesante. (ANSA).