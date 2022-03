Via a lavori per completare anello pedonale Mura di Lucca

(ANSA) - LUCCA, 14 MAR - Aperto da oggi il cantiere che servirà a realizzare i due tratti mancanti del camminamento sugli spalti delle Mura di Lucca, quello compreso fra porta Elisa e porta Santa Maria e quello fra porta Santa Maria e porta San Donato. Secondo quanto spiega il Comune, la giunta Tambellini, utilizzando una parte delle risorse derivanti dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per il restauro e la valorizzazione delle mura urbiche, ha inteso chiudere il lavoro portato avanti in questi anni volto a incrementare la mobilità dolce.

I lavori hanno un costo di 890.000 euro. Il tratto complessivo vhe verrà riqualificato è lungo circa 2 chilometri e mezzo e attualmente "inghiaiato": l'intervento inizierà da porta Elisa in direzione porta Santa Maria, per proseguire poi nel secondo tratto, fra porta Santa Maria e porta San Donato. Sarà realizzata una pista in asfalto natura perfettamente in linea con quella già esistente negli altri tratti dell'anello. Tutto il percorso avrà un bordo in lamiera metallica, a raso con la superficie pavimentata e le porzioni di marciapiede adiacenti resteranno in ghiaia. L'appalto ha una durata complessiva di 9 mesi, perché oltre ai lavori per la pista ciclabile, che saranno effettuati nei mesi della primavera-estate, è previsto un intervento di riqualificazione del patrimonio arboreo. In alcuni punti si prevede anche un'ulteriore riqualificazione di aree a verde.

"Siamo particolarmente soddisfatti di poter dare avvio a questo cantiere - dichiara l'assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini - perché completa un disegno che abbiamo avuto in mente fin dall'inizio, cioè rendere fruibili gli spalti delle mura in sicurezza per chi si muove a piedi o in bicicletta.

Quando questo ultimo intervento sarà completato, avremo infatti a disposizione una sorta di circonvallazione esclusivamente dedicata alla mobilità dolce e praticabile da tutti, anche dalle mamme con i passeggini e dalle persone con ridotta mobilità".

