Ucraina: diocesi Pisa, in ex convento 30 posti alle famiglie

(ANSA) - PISA, 14 MAR - La diocesi di Pisa mette a disposizione un ex convento - casa Foresti - con 30 posti letto distribuiti in 10 camere per i profughi di guerra rifugiatisi dall'Ucraina invasa dalla Russia. "Non camerate - spiega la diocesi - ma una struttura funzionale per l'accoglienza di nuclei familiari in fuga dalle bombe e dalle atrocità che stanno insanguinando l'Ucraina. "Deve solo essere ripulita e ha bisogno di qualche piccolo intervento di manutenzione ordinaria - spiega il direttore della Caritas pisana don Emanuele Morelli-: è in città ed è adattata all'accoglienza di madri con bambini, d'accordo con l'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto ci è sembrata la soluzione più idonea per offrire un primo segno di accoglienza. Sarà affidata alla cooperativa sociale 'Il Cammino', da anni impegnata nella gestione di strutture d'accoglienza per migranti e uno dei bracci operativi su cui si appoggia la Caritas diocesana".

Inoltre, "d'accordo con il Parco e l'Unità pastorale delle parrocchie di Cep e Barbaricina, abbiamo messo a disposizione anche la casa canonica della parrocchia di San Rossore, che è in grado di accogliere altre quattro famiglie - continua don Morelli - mentre già dalla prossima settimana una famiglia, composta dalla mamma e due figli, che abbiamo incontrato e conosciuto nei giorni scorsi, sarà ospitata dai Ordine francescano dei frati minori nei locali del convento di Santa Croce in Fossabanda". In tutto, dunque, sono una cinquantina i posti letto già messi a disposizione dalla diocesi di Pisa, in grado di accogliere all'incirca, una quindicina di famiglie.

"Prosegue il lavoro che abbiamo attivato fin dai primissimi giorni del conflitto - continua don Morelli-. Lavora a pieno regime lo sportello operativo (tel. 050-560952) che abbiamo istituito per raccogliere i bisogni delle famiglie ucraine che arrivano nel nostro territorio. Per ora ne stiamo seguendo una trentina: per molti il problema è l'alloggio, ma ci chiedono anche generi alimentari e beni di prima necessità oppure di accompagnamento e orientamento verso i servizi del territorio".

