Presidente Toscana Giani in Umbria per incontro con Tesei

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - "Il mio predecessore parlava di 'Italia di mezzo' ed io sento che, nella concretezza e nell'operatività, questo percorso di relazioni e di rapporti forti fra le Regioni del Centro Italia dobbiamo renderlo sempre più concreto": lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a Perugia per un incontro con la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Al centro della discussione alcuni progetti comuni tra le due Regioni, come la Stazione Media Etruria per l'alta velocità, "e pragmaticamente un'agenda di argomenti molto concreta" come ha sottolineato ancora Giani.

"È necessario - ha ribadito il presidente della Toscana - che si crei un rapporto molto forte fra le Regioni del Centro Italia e per questo, dopo la presidente Tesei, il 25 di marzo incontrerò il presidente Zingaretti e ho poi intenzione con Bonaccini di stringere ancora di più quello che è già un rapporto di amicizia. Secondo me tra queste Regioni è opportuno che vi sia un continuo dialogo perché ci sono questioni a partire dalle infrastrutture".

Per Giani infatti "il collegamento orizzontale in Italia sente molto di progetti che poi non sono andati avanti fino in fondo".

"Vi è la necessità anche di avere - ha osservato - nel momento in cui si rivendica ad esempio una presenza nei finanziamenti nazionali come nel Pnrr, una capacità contrattuale più forte da parte del Centro Italia".

Il presidente Giani ha anche detto che fra Toscana e Umbria "si potrebbe lavorare moltissimo nel creare dei pacchetti e delle offerte anche a livello internazionale". Riferendosi poi alla Stazione Media Etruria per l'alta velocità Giani ha così concluso: "Su questo sarà opportuno un tavolo di lavoro per creare le condizioni per individuare il luogo dove farla".

