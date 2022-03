In Toscana sport e solidarietà a sostegno dei malati di Sla

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Montagna, sport e solidarietà: è questo il mix delle due giornate sulla neve degli Appennini toscani a sostegno di Aisla, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.

Tra sci e ciaspole, il 19 e il 20 marzo, ci si potrà cimentare per praticare sport, divertirsi e offrire un aiuto concreto ai malati di Sla e alle loro famiglie. I fondi raccolti, infatti, sosterranno i progetti solidali delle sedi toscane di Aisla Firenze e Pistoia. Sabato 19 marzo al Campo Scuola Società Maestri Sci di Abetone-Cutigliano dalle ore 12 a mezzanotte, si inaugura la 1ª edizione di "Una pista per Aisla Firenze". Dotato anche di un sistema di innevamento artificiale, con una donazione minima di 10 euro si potrà partecipare per sciare su una delle 29 piste dello splendido comprensorio. L'iniziativa nasce dall'idea dei fratelli Mauro e Massimo Lapucci che conoscono bene la Sla, da quando ha colpito la loro mamma.

Massimo, maestro di sci, e Mauro, Master a livello internazionale, hanno deciso di mettere al servizio la propria abilità a favore dei circa 70 pazienti in carico alla sezione fiorentina. "Ringrazio i fratelli Lapucci, le Istituzioni e i tanti sostenitori, non ci aspettavamo una risposta così rapida e solidale. - dichiara Barbara Gonella, presidente Aisla Firenze - L'impresa è ardua ma, come lo è la maratona di nuoto autunnale, è una grande metafora delle difficoltà quotidiane che affrontano le persone con SLA e i loro familiari caregiver, è una sfida a raggiungere un grande obiettivo ed è un modo per tenere sempre alta l'attenzione su queste famiglie per le quali l'emergenza non finisce mai". Domenica 20 marzo, invece, torna la sesta edizione della "Ciaspolata di primavera" nella Foresta Biogenetica di Pian di Novello. "Anche quest'anno ci aspettiamo che siano in molti a rispondere all'appello della nostra associazione - afferma la referente Aisla Pistoia, Daniela Morandi Matteoli - La vostra partecipazione servirà a finanziare le sedute di fisioterapia a domicilio per i nostri associati colpiti da Sla. Vivremo insieme, come negli anni passati, una bella giornata in sicurezza e dedicata alla solidarietà e all'amicizia". (ANSA).