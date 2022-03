Attacco no vax su Fb a presidente Consiglio Toscana Mazzeo

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - Attacco no vax al presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo sulla sua pagina Facebook, con centinaia di messaggi riportanti anche svastiche, offese, insulti, paragoni coi nazisti, tutti accompagnati dalla sigla, in rosso, 'doppia v' in un cerchio.

Prese di mira anche le pagine Facebook dell'Assemblea toscana e della consigliera regionale Valentina Mercanti. Lo riferisce lo stesso Mazzeo sui social.

"Svastiche, offese, insulti, paragoni coi nazisti - spiega Mazzeo -. Dopo aver espresso solidarietà e vicinanza al presidente Eugenio Giani per le frasi indegne che i no vax hanno scritto su una scuola di Agliana (Pistoia), questi soggetti (spesso e volentieri vigliaccamente anonimi o nascosti dietro falsi profili) hanno preso di mira la mia pagina Facebook, quella della collega Valentina Mercanti", consigliere regionale del Pd, "e quella del Consiglio regionale della Toscana.

Centinaia e centinaia di commenti farneticanti, ripetuti in serie, accomunati da quel riferimento a Hitler e al nazismo che è, semplicemente, vergognoso e inaccettabile". Mazzeo annuncia che denuncerà l'accaduto "alla polizia postale quello che sta accadendo e spero davvero che chiunque si celi dietro a questi gesti venga identificato e smascherato una volta per tutte".

