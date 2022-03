Rapina in strada a Firenze, 4 picchiano uno per il telefono

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Rapina in strada a Firenze dove quattro uomini hanno circondato fatto cadere a terra e picchiato un 22enne che stava rincasando per rapinarlo del telefono. E' successo in via dell'Anconella, all'ingresso del centro da Porta San Frediano, mercoledì sera, verso l'ora di cena. Il giovane, che abita nelle vicinanze, ha riportato lievi lesioni per le quali è stato medicato sul posto da personale del 118.

Sull'episodio indagano i carabinieri. (ANSA).