Giani, Covid sta tornando a crescere, guardia alta e vaccini

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - "Sono preoccupato perché è evidente che il Covid continua a seguire le sue logiche, e quindi in questo caso il Covid sta nuovamente tornando" almeno "a vedere come crescono i dati" della pandemia. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. "Il mese di marzo - ha aggiunto - è un mese sempre con numeri crescenti, sostanzialmente di solito si arriva fino a Pasqua. L'anno scorso la punta di questa onda crescente fu proprio la settimana di Pasqua e quindi dobbiamo essere molto attenti".

Da parte di Giani "l'appello è triplice: coloro che non hanno fatto il rinnovo del vaccino perché pensavano che il Covid fosse finito - dice -, si precipitino a fare il rinnovo del vaccino.

Il secondo appello è per coloro che sono fragili e hanno bisogno della quarta dose: la facciano, perché il Covid non è finito. Il terzo elemento che mi preme sottolineare è che non si perda l'abitudine ai comportamenti virtuosi, la mascherina al chiuso, la distanza dalle altre persone, perché il Covid ci costringe a tenere la guardia alta". (ANSA).