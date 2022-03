Mostra su patrimonio culturale europeo arriva a Collodi

(ANSA) - COLLODI (PISTOIA), 09 MAR - Dopo essere stata inaugurata lo scorso novembre a Strasburgo e aver fatto tappa a Venezia, la mostra 'Itinerari culturali del Consiglio d'Europa in Italia: un patrimonio europeo' apre domani a Collodi (Pistoia) e proseguirà fino al 21 marzo. Si tratta di un viaggio attraverso 29 itinerari culturali che percorrono il nostro Paese, dei 45 complessivi riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

Esposizione nello storico Giardino Garzoni di Collodi (Pistoia), il paese di Pinocchio, fino al 21 marzo, con ingresso libero.

"Era il 1987 quando, animato da questa idea, il Consiglio d'Europa avviava il programma degli Itinerari Culturali con la Dichiarazione di Santiago de Compostela", spiega il ministero degli Esteri. "Nel semestre di Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa gli itinerari culturali sono illustrati in questa mostra, inaugurata a novembre 2021 a Strasburgo e che, dopo Venezia, giunge ora a Collodi", spiega il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi.

La mostra si articola in pannelli con testi e immagini attraverso i quali approfondire e ripercorrere idealmente le rotte che solcano l'Europa: percorsi secolari che collegano tra loro diverse culture, lingue, storie e tradizioni. La mostra, allestita in contemporanea al semestre di presidenza italiana del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sarà inaugurata domani alle ore 12. Previsto anche un convegno dedicato agli itinerari culturali europei, dei quali fa parte anche lo stesso Giardino Garzoni. (ANSA).