Bancarotta: pizzeria non salda debiti fiscali, 2 condannati

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAR - Due fratelli di 58 e 61 anni, all'epoca dei fatti commercialisti, sono stati condannati a 4 anni e 9 mesi in un processo per bancarotta nato dalle indagini sulla gestione di una pizzeria di Firenze, nella zona di Porta al Prato.

Le indagini che hanno portato al processo, condotte dalle Fiamme gialle e coordinate dal pm Christine Von Borries, avrebbero permesso di accertare l'indebita sottrazione del patrimonio della pizzeria tra il 2007 e il 2015. Il pagamento dei debiti erariali sarebbe stato eluso mediante i trasferimento del patrimonio aziendale da una società a un'altra. Alla vecchia società, a quel punto inattiva, rimanevano i debiti erariali mentre la nuova proseguiva il lavoro negli stessi locali, coi soliti dipendenti e coi soliti fornitori.

Gli accertamenti delle Fiamme gialle partirono dall'esposto di un ex dipendente che per mesi non sarebbe stato pagato e poi avrebbe scoperto che i proprietari della pizzeria non gli avevano versato i contributi. (ANSA).